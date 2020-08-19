Еще 1841 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 86 286 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане 1841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. В разрезе регионов

город Нур-Султан - 62

город Алматы - 585

Акмолинская область - 46

Актюбинская область - 18

Алматинская область - 353

Атырауская область - 9

Восточно-Казахстанская область - 3

Жамбылская область - 19

Западно-Казахстанская область - 16

Карагандинская область - 374

Костанайская область - 8

Кызылординская область - 143

Мангистауская область - 29

Павлодарская область - 30

Северо-Казахстанская область - 134

Туркестанская область - 12 Всего в стране выздоровели – 86 286 человек от COVID-19.

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