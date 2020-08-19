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Еще 1841 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 86 286 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.19 августа 2020, 08:16

За прошедшие сутки в Казахстане 1841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов
город Нур-Султан - 62
город Алматы - 585
Акмолинская область - 46
Актюбинская область - 18
Алматинская область - 353
Атырауская область - 9
Восточно-Казахстанская область - 3
Жамбылская область - 19
Западно-Казахстанская область - 16
Карагандинская область - 374
Костанайская область - 8
Кызылординская область - 143
Мангистауская область - 29
Павлодарская область - 30
Северо-Казахстанская область - 134
Туркестанская область - 12

Всего в стране выздоровели – 86 286 человек от COVID-19.


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