18 тыс. казахстанцев привлекли к ответственности за правонарушения в сфере экологии

В ходе оперативно-профилактических мероприятий по экологическим правонарушениям выявлено и возбуждено 27 уголовных дел.

За экологическое правонарушение привлечено к адмответственности около 18 тысяч человек по всему Казахстану, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Таза Қазақстан”, направленное на выявление и пресечение экологических правонарушений.

Профилактическое мероприятие проводится МВД совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. Мобильными группами в составе патрульных полицейских и представителей МЭГПР проверками охвачены места массового скопления людей (зоны отдыха, лесные угодья, пляжи, водоемы и др.).

В ходе рейдов полицейские проводят профилактическую беседу с гражданами, предупреждая о недопущении нарушений благоустройства, повреждения зеленых насаждений, нарушений правил водопользования и рыболовства. Однако, несмотря на предупреждения, отдельные граждане допускают нарушения в сфере экологии.

Так, с начала профилактического мероприятия, которое началось 24 июля, выявлено и привлечено к административной ответственности 17 720 правонарушителей в том числе, 4,5 тысячи за нарушение правил общего водопользования (ст.364 КоАП), 289 – за незаконную охоту (ст. 382 КоАП), порядка 2 тысяч граждан за загрязнение мест общего пользования (ст.434-2 КоАП), более 5 тысяч нарушителей правил благоустройства (ст.505 КоАП).

Вместе с тем, стражи порядка напоминают гражданам о недопущении несанкционированных свалок и призывают соблюдать экологическое законодательство Республики Казахстан.

При проведении рейдов ликвидировано 182 несанкционированных свалки. Кроме того, в ходе оперативно-профилактических мероприятий по экологическим правонарушениям выявлено и возбуждено 27 уголовных дел. Работа по выявлению и профилактике правонарушений в сфере экологии продолжается.

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