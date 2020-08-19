План всеобщего обеспечения вакциной от COVID-19 предложил глава ВОЗ

Когда появится надежная вакцина, понадобится срочно произвести миллиарды доз.

Не повторять прошлых ошибок и не применять изоляционистский подход к разработке и производству вакцины от COVID-19 призвал сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он предложил глобальный план обеспечения вакциной, состоящий из двух этапов, передает zakon.kz со ссылкой на Центр Новостей ООН.

Глава ВОЗ напомнил о том, какие трудности пришлось преодолевать по мере распространения пандемии COVID-19. Закрытие границ в странах - крупнейших производителях средств индивидуальной защиты для медиков и населения, отмена авиа и наземных перевозок, запрет на экспорт, введенный в ряде стран, и даже случаи экспроприации важных поставок государством – все это оставило многие страны, переживающие вспышку нового коронавируса, без необходимых средств в самый ответственный момент.

Благодаря принятым ВОЗ мерам – еженедельным встречам с ключевыми компаниями и группами – удалось возобновить поставки и расширить производство. Специалисты ВОЗ в сотрудничестве с коллегами из Всемирной продовольственной программы задействовали девять распределительных центров для доставки, хранения и дальнейшей транспортировки грузов. Таким образом удалось наладить бесперебойные поставки медицинских материалов, включая защитные средства для борьбы с COVID-19 по всему миру. В осуществлении этих проектов ВОЗ помогали ЮНИСЕФ, а также частные организации, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Созданная в конце января Платформа для партнерства помогает странам преодолеть финансовые проблемы, а также трудности, связанные с нехваткой опытных медицинских кадров и отсутствием предметов первой необходимости.

При том, что лидеры государств прежде всего хотят защитить собственных граждан, меры по противодействию пандемии должны носить коллективный характер. Речь идет не о благотворительности. На горьком опыте мы поняли, что наикратчайший путь к тому, чтобы остановить пандемию и возобновить экономическое развитие, - это скорейшая защита групп с повышенным риском, а не всего населения отдельных стран, - подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, такой подход отвечает интересам всех государств, ведь никто не может чувствовать себя в безопасности, пока хоть один человек лишен защиты. Работая сообща, подчеркнул он, мы можем обеспечить всех, кто работает "на передовой", защитными средствами, а нуждающихся в лечении – эффективными препаратами, такими как дексаметазон.

Глава ВОЗ напомнил, что именно сотрудничество между государственным и частным секторами привело к увеличению производства средств индивидуальной защиты и диагностических комплектов, что в свою очередь, позволило обеспечить ими нуждающихся на справедливой основе. Сейчас, когда идет работа над новыми средствами диагностики, лекарствами и вакцинами, Тедрос Гебрейесус призвал не повторять прошлых ошибок и предостерег от того, что он назвал "вакцинным национализмом". ВОЗ в сотрудничестве с правительствами и частным сектором работает над тем, чтобы активизировать научные исследования и разработки, а также гарантировать, что преимуществами инноваций смогут воспользоваться все, кто в этом нуждается. Например, как только появится эффективная вакцина от COVID-19, стратегическая консультативная группа ВОЗ предоставит рекомендации, связанные с ее применением.

Планы распределения вакцины на основе принципов справедливости и равноправия включают два этапа, сообщил глава ВОЗ. На первом этапе, чтобы снизить общий риск распространения вируса, вакцина одновременно в равной пропорции поступит во все страны, участвующие в глобальном механизме по ее разработке.

На втором этапе будет учитываться масштаб угрозы и уязвимости. В первую очередь, речь идет о медиках и социальных работниках, а также о пожилых людях и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Если мы не сможем защитить людей из групп риска повсюду и сразу, нам не удастся мгновенно стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику, - предупредил Гебрейесус.

Он напомнил о том, насколько взаимосвязан сегодняшний мир, и привел небольшой, но красноречивый пример:

Вполне вероятно, что вакцину, разработанную в одной стране, придется хранить в пробирках, произведенных в другой, а изготовлены они [эти пробирки] из стекла определенного качества, которое можно найти только в третьей стране, - сказал Тедрос Гебрейесус.

По его словам, когда появится надежная вакцина, понадобится срочно произвести миллиарды доз, а для этого потребуются сотни тысяч пробирок, которые еще нужно будет как можно скорее доставить туда, где их не хватает. Глава ВОЗ подчеркнул необходимость уже сейчас, в ходе продолжающихся разработок новых препаратов и вакцин, проявить солидарность и на самом высоком уровне разработать планы вакцинации и лечения в глобальном масштабе.

Он привел в пример оркестр, где для того, чтобы создать музыку, все музыканты должны играть в гармонии друг с другом.

Сейчас мир внимательно в напряженном ожидании прислушивается к одному или двум инструментам, ведущим свою партию, но этого недостаточно. Вместе мы “соберем оркестр”, мы будем продвигать науку, искать решения и проявлять солидарность, потому что мы глубоко верим в то, что нам удается достичь наилучшего результата, когда мы работаем сообща, - отметил он.

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