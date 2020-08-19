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Полицейский автомобиль вылетел в кювет в Мангистау

Авария была записана на видеорегистратор патрульной машины.

Фото : скриншот видео19 августа 2020, 09:23

18 августа на трассе республиканского значения Актау-Шетпе-Бейнеу полицейский автомобиль вылетел в кювет, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Mercedes-Benz, Hyundai Solaris и служебный полицейский автотранспорт.

Столкновение, как сообщили в пресс-службе департамента полиции, произошло по вине водителя Mercedes-Benz, который не соблюдая дистанцию, столкнулся с Hyundai Solaris. В результате удара Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем.

Авария была записана на видеорегистратор патрульной машины. В аварии никто не пострадал.

На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в ДП.

Виновнику аварии грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.


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