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В японских парках установили "умные" туалеты

Стены уборных становятся непрозрачными, как только внутрь заходит посетитель.

Фото : кадр из видео19 августа 2020, 09:29

В Японии в парках установили общественные туалеты, стены которых состоят из "умного" стекла, сообщает zakon.kz.

По информации The Daily Mail над разработкой проекта трудилась группа дизайнеров во главе с известным архитектором Сигеру Баном.

В конструкции использована новая технология, которая делает стены непрозрачными, когда внутрь заходит посетитель, в остальное время стены прозрачные. Это позволяет людям проверять чистоту туалета перед посещением, а также узнавать занят ли он.

Кроме этого, уникальные уборные украшают парки, днем они похожи на стильные стеклянные кубы, а в темное время суток освещают территорию вокруг себя.


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