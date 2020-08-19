В японских парках установили "умные" туалеты

Стены уборных становятся непрозрачными, как только внутрь заходит посетитель.

В Японии в парках установили общественные туалеты, стены которых состоят из "умного" стекла, сообщает zakon.kz.

По информации The Daily Mail над разработкой проекта трудилась группа дизайнеров во главе с известным архитектором Сигеру Баном.

В конструкции использована новая технология, которая делает стены непрозрачными, когда внутрь заходит посетитель, в остальное время стены прозрачные. Это позволяет людям проверять чистоту туалета перед посещением, а также узнавать занят ли он.

Кроме этого, уникальные уборные украшают парки, днем они похожи на стильные стеклянные кубы, а в темное время суток освещают территорию вокруг себя.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!