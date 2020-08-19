Как события в Беларуси могут отразиться на экономике Казахстана

По мнению эксперта, прямое негативное воздействие беларуской политики на экономику Казахстана вряд ли случится, однако риски нарастают по отношению к курсу тенге.

Какие риски для экономики Казахстана несет в себе беларуский политический кризис, как это может отразиться на ценах зарубежных товаров и повлиять на курс нашей национальной валюты, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, ситуация в Беларуси, которая приковала к себе внимание всего цивилизованного мира, таит множество неопределенностей и рисков, в том числе экономического характера.

При этом, лично нас интересуют вероятные последствия развязки процесса непосредственно для экономики Казахстана. Попробуем вместе разобраться в них. Так, Казахстан и Беларусь являются союзниками по ЕАЭС. Но при этом оба государства имеют небольшой взаимный торговый оборот. В частности на Беларусь приходится всего лишь 3,4% торгового оборота Казахстана в рамках ЕАЭС, что в масштабах всего внешнеторгового оборота нашей страны сокращается до значения около 1%. Следовательно, прямое влияние политического кризиса в Беларуси на экономику Казахстана через канал торговли несущественный. Единственное, в случае усугубления беларуского кризиса могут возникнуть трудности с поставками в Казахстан товаров из третьих стран (т.е. не входящие в ЕАЭС), которые "заходят" на территорию Таможенного союза через Беларусь. В этом случае может наблюдаться дефицит подобных товаров (как правило, потребительского и инвестиционного характера) в Казахстане, а значит и рост их цен. Но опять же, доля подобных товаров в общей структуре казахстанского потребления, вероятно, довольно ограничена, – написал Олжас Тулеуов.

Куда более интересным, на его взгляд, представляется другой канал возможной реакции казахстанской экономики на процессы в Беларуси – валютный канал.

Начнем с того, что при большей потере контроля над ситуацией в стране Лукашенко усилит попытки привлечения российских ресурсов (финансовых, военных, административных, информационных) для ее "стабилизации". При этом в СМИ уже есть сообщения о том, что Россия заверила Лукашенко о возможной поддержке, в том числе в рамках норм ОДКБ. Вместе с тем, в СМИ есть данные, демонстрирующие, что российские военные силы без явных опознавательных знаков подтягиваются к границам с Беларусью. Напомним, что именно подобные силы, которых после прозвали "вежливые люди", появились в Крыму до проведения там референдума о присоединении к России. Далее, вся эта картина вызывает сильные опасения у инвесторов в российские бумаги, прежде всего речь о гособлигациях, или ОФЗ. На это указывает тот факт, что на Мосбирже с начала протестов в Беларуси наблюдается падение индекса RGBI, отражающий совокупную номинальную стоимость, или спрос на российские ОФЗ. Так, сейчас индекс достиг отметки 153, что является минимумом с 8 мая. Параллельно с этим происходит рост доходностей ОФЗ в среднем на 0,2-0,4 процентных пункта. Все это вместе говорит о пока что небольшой распродаже на рынке российского госдолга, или снижении спроса на рублевые активы, а значит и сами рубли, – продолжил экономист.

Помимо этого, по его словам, вероятное вмешательство России в беларуский политический кризис может привести к новым санкциям западных стран в отношении нее, как это было после украинских событий в 2014 году, а также усилить давление на российский бюджет.

Все три фактора (распродажа ОФЗ, вероятные санкции, ухудшение параметров бюджета) создают очень большой риск для возникновения дополнительного давления и на без того слабый курс рубля, реализация которого непременно отразится на большинстве валют развивающихся стран и стран-торговых партнеров России. Казахстан и тенге в данном случае относятся как к первой, так и ко второй категории. Таким образом, резюмируем, что прямое негативное воздействие беларуской политики на экономику Казахстана вряд ли случится. Однако риски нарастают по отношению к курсу тенге, который может через обесценивание абсорбировать шоковую реакцию курса рубля на возможное вмешательство России во внутренние процессы Беларуси, – подытожил Олжас Тулеуов.

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