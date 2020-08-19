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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции 

Оба потерпевших вчера выступили на заседании суда.

Фото : gazeta.ru19 августа 2020, 09:43

Вдова и один из сыновей погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым оказались сотрудниками полиции, сообщает zakon.kz.

По информации РЕН ТВ Маргарита Захарова - майор МВД в запасе, сейчас работает гражданской служащей в отделении полиции в Рязани. Сын Сергея Захарова служит в органах с 2014 года.

Оба потерпевших вчера выступили на заседании суда. Валерий Захаров заявил, что Ефремов заслуживает максимального из возможных наказаний. Маргарита Захарова же отметила, что артиста нужно наказать в соответствии с законом. Выступая, она назвала Ефремова "убийцей".

8 июня Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником ДТП в центре Москвы. На своем внедорожнике артист выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Водитель Лады — курьер Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице. В крови артиста обнаружили алкоголь и следы запрещенных веществ. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.


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