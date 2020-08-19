Как избежать болезни в сезон простуд

Населению можно укрепить свое здоровье, соблюдать рекомендации, чтобы не заболеть.

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК дал советы, как подготовить организм к сезону простуд, передает zakon.kz.

Впереди холодное время года, которое всегда приходит в пугающей и неприятной связке с сезоном простуд и вирусов. Но населению можно укрепить свое здоровье, соблюдать рекомендации, чтобы не заболеть.

Советы Асем Кумисбаевой, руководителя отдела анализа и мониторинга особо опасных инфекции и развития лабораторий Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК:

- Укрепляйте иммунитет и начните вести здоровый образ жизни. Соблюдайте режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

- Нужно, чтобы в ежедневном рационе были ягоды, фрукты. Соблюдайте физическую активность, обязательно делайте зарядки, выходите на пешие прогулки, занимайтесь спортом! В здоровом теле – здоровый дух!

- Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

- Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей. Одевайте маску!

- По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, потому что руки касаются многих поверхностей, и на них может попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попасть в глаза, нос или рот.

- Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.

- Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания обращайтесь за медицинской помощью.

- По возможности воздержитесь от поездок и массовых мероприятий.

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