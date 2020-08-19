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1081 случай коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане за сутки

И 11 летальных исходов.

Фото : ia-centr.ru19 августа 2020, 09:48

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 августа предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксирован 1081 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 19 754, летальных случаев - 231.


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