1081 случай коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане за сутки
И 11 летальных исходов.
Фото : ia-centr.ru19 августа 2020, 09:48
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 августа предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксирован 1081 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 летальных исходов.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 19 754, летальных случаев - 231.
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