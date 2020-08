Данэлия Тулешова вновь покорила фанатов выступлением в шоу America's Got Talent

14-летняя казахстанка исполнила песню "Sign of the Times" Harry Styles.

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова выступила в третьем туре шоу America's Got Talent, передает zakon.kz.

14-летняя казахстанка исполнила песню "Sign of the Times" Harry Styles. И вновь она покорила зрителей и жюри.

Под видео зрители шоу, проходящего из-за пандемии онлайн, оставляют комментарии с комплиментами таланту Данэлии.

Не спал до 4 утра и наконец дождался и не зря. Бесподобно как и все песни, которые она исполняет. Как ей удаётся вынимать душу из слушателя? Слушать ее просто кайф. Она лучшая. Ее любят уже во всем мире

Oh my god, she is so talented. Her voice has such a good tone, and she sounds like she's in her late 20s.

Какая молодчинка, Данэлия!!!! Спела просто шикарно!!! Это просто невероятно !!!

Daneliya N1 FOREVER !!! You are very beautiful and have an immense talent.

Сама Данэлия опубликовала в своем instagram пост, где попросила ее поддержать голосом на сайте шоу.

