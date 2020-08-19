Известный политолог пояснил, почему Токаев поздравил Лукашенко

Поздравление с победой на выборах – исключительно общий дипломатический атрибут.

Процесс отправки поздравительных телеграмм с победой на выборах высших должностных лиц – это стандартный алгоритм. Дежурное поздравление как дипломатический акт абсолютно не означает поддержку всех тех противоправных действий со стороны власти Беларуси, пояснил известный политолог Уразгали Сельтеев, сообщает zakon.kz.

"Почему Токаев поздравил Лукашенко? С таким вопросом дать пояснения обратилось ко мне немало подписчиков, - пишет Уразгали Сельтеев на Telegram-канале . - Неплохо знаю, как функционирует наш госаппарат и система международных отношений в радиусе Казахстана. Поэтому будучи сторонником политического прагматизма и реализма, выделю конкретные аспекты с этих позиций.

Во-первых, поздравление с победой на выборах – это исключительно общий дипломатический атрибут. Он имеет место особенно у государств, между которыми установлены тесные двусторонние отношения. Здесь абсолютно нет различий, кого поздравляет Касым-Жомарт Токаев – Лукашенко или Зеленского. В 2019 году Нурсултан Назарбаев на тот момент как Глава государства поздравил с назначением на пост премьер-министра Армении Николу Пашиняна, пришедшего к власти в результате бархатной революции.

Во-вторых, такой жест вежливости за 30 лет стал традицией у политических элит на постсоветском пространстве. Кроме того, играет роль фактор партнерских отношений в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Члены этих организаций стараются поздравлять друг друга с переизбранием на высший пост раньше других государств. Это что-то на уровне негласных правил джентельменского клуба. К примеру, Лукашенко также поздравили Путин, Мирзиёев и даже тот же Пашинян.

В-третьих, процесс отправки поздравительных телеграмм с победой на выборах высших должностных лиц – это стандартный алгоритм. Такие тексты готовятся заранее отделом внешней политики Администрации Президента по нескольким шаблонам. Перед отсылкой в эту заготовку вписывается лишь фамилия на основе результатов. То есть в тексте равнозначно могли оказаться как Лукашенко, так и Тихановская. Но все-таки сотрудникам АП можно было подобрать более аккуратные и обтекаемые формулировки. Поэтому наверняка у Токаева возникли претензии к этому структурному подразделению. Надо повышать качество аналитики и прогнозов, в том числе учитывать текущий момент. К тому же, АП следовало бы расширить альтернативные источники обеспечения политической экспертизой. В общем, таковы реальные политические процессы.

Теперь самое главное. Дежурное поздравление как дипломатический акт абсолютно не означает поддержку всех тех противоправных действий со стороны власти Беларуси. Я уверен, мало кто ожидал в нашем госаппарате, что ситуация в партнерском государстве накалится до таких пределов, а Лукашенко пойдет на столь радикальные и бескомпромиссные шаги. Исходя из всего спектра тенденций и симптомов, убежден, что даже если Лукашенко на какое-то время останется у власти, он будет нерукопожатным в международном сообществе".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!