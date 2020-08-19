Депутат Мажилиса: Госуслуги должны быть доступны населению

Ирина Унжакова посетила Центр обслуживания населения Усть-Каменогорска, в котором работают специалисты с инвалидностью.

Встречи с жителями Восточно-Казахстанской области проводит в эти дни депутат Мажилиса Ирина Унжакова. Особое внимание уделено сфере оказания государственных услуг в период карантина, сообщает zakon.kz.

Мажилисмен посетила Центр обслуживания населения г.Усть-Каменогорска, в котором работают специалисты с инвалидностью.

Люди проявили ответственность за свою жизнь, свою семью, свои доходы и воспользовались ресурсами "Дорожной карты занятости". И сегодня за свою работу они получают положительные отзывы от благодарных клиентов, - подчеркнула Ирина Унжакова.

Мажилисмен побеседовала и с посетителями ЦОНа, которые говорили о доступности и качестве оказываемых услуг, особенно в период карантина. По словам горожан, большую роль в этом сыграла организация работы по предварительной записи. На временные ограничения посетители реагируют спокойно, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

Особое внимание депутат уделила работе корпорации "Правительство для граждан". Депутат спросила, как оказываются услуги гражданам, не имеющим доступа к интернету и возможности самостоятельно посетить ЦОН. Представители Центра пояснили, что в месяц поступает около 100 обращений от таких граждан, которым сотрудники выезжают на дом.

В Усть-Каменогорске мажилисмен побывала и на строительной площадке Центра поддержки семьи "Жануя". Объект возводится по программе "Дорожная карта занятости". Особенность нового учреждения в том, что оно ориентировано на работу с семьей по принципу "одного окна". Любая семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, сможет получить бесплатные информационные, консультационные и образовательные услуги. Как подчеркнула депутат, большое значение при этом имеет желание самого человека учиться, развиваться, осваивать новые профессии и в целом изменить свою жизнь к лучшему. Технический директор строительной компании отметил существующий дефицит кадров.

По словам Ирины Унжаковой, решение таких вопросов, как повышение доступности и качества интернета, особенно в сельской местности, а также занятости населения, будет способствовать более быстрому восстановлению экономики страны в посткарантинный период.

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