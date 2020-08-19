Отключение телеканалов в Казахстане связали с внедрением 5G

Казахстанцев просят не верить в ложную информацию.

Сегодня, 19 августа, в Казахстане с 03:00 до 17.00 не работают телеканалы и радио. Как поясняли в "Казтелерадио", в связи с планово-профилактическими работами. Однако в последние дни из-за грядущего отключения появилась рассылка о том, что эти работы связаны не с профилактикой, а с подключением 5G. МИОР РК распространило сообщение с опровержением этой рассылки, передает zakon.kz.

В распространяемом аудио сообщении женщина говорит о том, что отключение телерадиовещания в Казахстане 19 августа связано с подключением 5G. При этом она утверждает, что эта страшная вещь может быть смертельно опасной для детей. Автор сообщения призвал до 25 августа отключить wi-fi, телевизоры и держаться подальше от мобильников.

Уважаемые абоненты, в настоящее время посредством мессенджера whats app активно распространяется "фейковая" информация касательно проведения планово-профилактических работ на спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания. Просим вас не поддаваться панике и верить официальным данным. АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства, - сказано в размещенном в телеграм-канале МИОР сообщении, источником которого является Otautv.

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