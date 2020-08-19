Появились фото нового iPhone
Одна из моделей из-за своего размера напоминает старую модель iPhone 4.
Фото : 9to5mac.com19 августа 2020, 11:31
Новые iPhone показали до официальной презентации, сообщает zakon.kz.
Одна из моделей из-за своего размера напоминает старую модель iPhone 4.
Снимки разместило издание 9to5mac. Фотографии предоставили компании производителей, которые уже показали аксессуары для iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Ранее сообщалось, что презентация новых смартфонов линейки iPhone 12 состоится позже, чем ожидалось.
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