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Появились фото нового iPhone

Одна из моделей из-за своего размера напоминает старую модель iPhone 4.

Фото : 9to5mac.com19 августа 2020, 11:31

Новые iPhone показали до официальной презентации, сообщает zakon.kz.

Одна из моделей из-за своего размера напоминает старую модель iPhone 4.

Снимки разместило издание 9to5mac. Фотографии предоставили компании производителей, которые уже показали аксессуары для iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Ранее сообщалось, что презентация новых смартфонов линейки iPhone 12 состоится позже, чем ожидалось.


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