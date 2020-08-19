Чиновника в Шымкенте обвиняют в присвоении полумиллиарда тенге

Деньги были выделены на составление топографической карты города.

Бывшего руководителя управления архитектуры Шымкента подозревают в хищении полумиллиарда тенге, передает zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель департамента Антикоррупционной службы Шымкента Асхат Жумагали, сообщил otyrar.kz.

Деньги выделили на составление топографической карты города. Она имеет стратегическое значение: карту подземных и надземных сооружений планировали использовать при застройке мегаполиса. Но чиновник решил присвоить 498 млн тенге и вступил в сговор с подрядчиком. В итоге созданная карта оказалась негодной.

Сейчас дело расследуется нами в отношении руководителя управления архитектуры и строительства. Он находится под стражей. Ему инкриминируют хищение 498 миллионов тенге, которые были выделены для работы по составлению топографической карты. Вместо того, чтобы делать карту как положено, деньги были похищены. Карта сейчас не подлежит применению, — рассказал Асхат Жумагали.

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