Горбачев назвал ошибку Лукашенко 

Обращение к рабочим со стороны белорусского лидера оказалось запоздалым.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следовало раньше обратиться за поддержкой к трудовым коллективам. Об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" первый президент СССР Михаил Горбачев, сообщает zakon.kz.

В беседе с Горбачевым журналист поинтересовался, можно ли сравнивать события в Белоруссии с тем, что происходило в СССР в конце 1990 года — начале 1991 года, указав на забастовки и протестное движение. Экс-президент СССР отметил, что до такого сравнения "еще не дошел".

Президент Белоруссии несвоевременно выступил перед трудовыми коллективами.

Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно, — сказал он.

Напомним, Михаил Горбачев тоже обращался к рабочим, но нужной поддержки не получилось.

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