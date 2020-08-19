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Водную веречинку с тысячами людей без масок сняли на видео в Ухани

Сам аквапарк после карантина открылся в июне, но таких массовых мероприятий там еще не проводилось.

Фото : The Sun19 августа 2020, 12:59

Китайский город-призрак Ухань оживает. В минувшие выходные там провели вечеринку в аквапарке на тысячи людей. Причем все они были без масок, передает zakon.kz.

Гуляки из Ухани щеголяют социальным дистанцированием и втиснулись в аквапарк в бывшем эпицентре COVID-19. Тысячи людей без масок на вечеринке. Аквапарк Wuhan Maya Beach вновь открылся в июне после того, как Ухань постепенно открылся после 76-дневной изоляции и строгих ограничений, - сообщается на youtube-канале, разместившем видео с вечеринки.

Сам аквапарк после карантина открылся в июне, но таких массовых мероприятий там еще не проводилось, пишет news.liga.net. Участники рассказали, что это было "очень контрастно на фоне тех фотографий города-призрака, каким был Ухань в начале весны этого года".

Коронавирус, охвативший мир, появился в китайском городе Ухань в конце 2019 года.


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