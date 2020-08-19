В Европе могут ввести новые правила въезда для туристов

Новые вспышки коронавируса вновь поставили под угрозу туризм в Европе.

В Евросоюзе ищут варианты стимулирования свободного передвижения и рассматривают новые схемы въезда. Например, двойное тестирование всех путешественников на COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вестник АТОР.

В конце минувшей недели туристы из двух самых путешествующих европейских стран – Германии и Великобритании – были вынуждены скорректировать свои планы на отдых. Правительство Германии с 15 августа отнесло Испанию (за исключением Канарских островов) к направлениям высокого риска. Решение основано на критериях, установленных Институтом Роберта Коха (RKI), компетентным в этом вопросе: направление считается рискованным, если за неделю на 100 тыс. жителей приходится более 50 новых случаев. Испанская статистика превышает эти нормы: в среднем в стране регистрируется около 3 тыс. новых случаев COVID-19. Испания – самое популярное направление на немецком рынке: только на Майорке по состоянию на середину находилось 30 тыс. туристов из Германии. До репатриации отдыхающих, впрочем, дело не дошло, но массового туризма в Испанию из Германии пока не будет.

TUI Germany приостановила все поездки на Балеарские острова до 28 августа, Alltours – до 15 сентября, DER Touristik – до 31 августа. Немецкий рынок пребывает в подвешенном состоянии: альтернатив Испании крайне мало. Для массового отдыха закрыты Тунис, Египет, США, карибские курорты, есть ограничения по Болгарии. Определенным вариантом спасения может стать Турция, но и ее курорты ввиду открытия 50-60% отельного фонда не смогут быстро принять большие потоки из Германии.

Еще сложнее ситуация на британском туристическом рынке. В конце июля Великобритания также отнесла Испанию к группе риска, введя обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из этой страны. А с 15 августа вступили в силу карантинные ограничения для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, островов Теркс и Кайкос и Аруба.

В своем заявлении министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что причиной исключения Франции из списка благополучных стран явился рост заболеваемости коронавирусом (более 20 случаев на 100 тысяч человек). В ответ Франция предупредила Великобританию о "взаимных мерах", о которых будет объявлено на днях.

Известие о введение карантина заставило многих британцев поспешить с возвращением из Франции раньше установленного срока. По информации властей, по состоянию на 14 августа во Франции находилось 160 тыс. британских туристов. После известий о скором введении карантина англичане бросились домой: всего за час с небольшим в минувшую пятницу были раскуплены билеты на скоростные поезда Eurostar и паромы, цены на авиабилеты в Лондон резко скакнули вверх.

Чтобы остановить распространение коронавируса, в Испании, Италии и Греции снова введен запрет на работу ночных баров и развлекательных заведений, ужесточены требования по ношению масок в общественных местах.

Политика одностороннего реагирования стран вызывает озабоченность у Брюсселя: в штаб-квартире ЕС говорят о том, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения в Европе. Правительствам стран ЕС рекомендовано применять меры, основанные на научных данных.

Так, Брюссель уже советует не только смотреть на количество новых случаев за последние две недели, но и принимать во внимание стратегии и объемы тестирования, применяемые каждой страной. Продолжением этой политики могут стать и новые меры по въезду в странах ЕС. В частности, обсуждается схема двойного тестирования на коронавирус, которая с 19 августа заработает в Исландии.

Для всех прибывающих в Исландию будет действовать 5-дневный карантин и обязанность пройти два теста на коронавирус. Первый скрининг и проводится сразу по прилету, второй – на 4-5 день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию.

Схема, которую запускают в Исландии, уже вызвала интерес в Великобритании, ведь в этом случае удастся сократить сроки карантина. На практике это означает, что туристы и бизнес-путешественники могут быстрее продолжить свою поездку, а граждане страны – выйти на работу.

К тому же двойное тестирование подразумевает более лояльный подход к странам, где произошли отдельные вспышки. В этом случае туристы смогут путешествовать в те районы, где нет коронавирусной инфекции.

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