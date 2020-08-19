Горячие новости
Читайте также

Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией

Текст выступления будет опубликован на сайте Акорды.

Фото : Акорда19 августа 2020, 14:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.

О своей работе перед главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы Шымкента и Жамбылской области.

Текст выступления Токаева на совещании будет опубликован на сайте Акорды.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты