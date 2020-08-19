Текст выступления будет опубликован на сайте Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.

О своей работе перед главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы Шымкента и Жамбылской области.

Текст выступления Токаева на совещании будет опубликован на сайте Акорды.

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