Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией
Текст выступления будет опубликован на сайте Акорды.
Фото : Акорда19 августа 2020, 14:06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, передает zakon.kz.
Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.
О своей работе перед главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы Шымкента и Жамбылской области.
Текст выступления Токаева на совещании будет опубликован на сайте Акорды.
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