Что приводит к протестам, рассказал Токаев
Криминальные проявления массового характера происходят в регионах с наибольшим уровнем коррупции.
Фото : Акорда19 августа 2020, 14:41
Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает zakon.kz.
Не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции, - сказал он.
По его словам, сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве. Это следует и из представленного доклада.
Оценка должна формироваться исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг, - сказал президент.
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