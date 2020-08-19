Всем государственным органам нужно взять этот опыт на вооружение.

Особое внимание нужно уделить вопросу дальнейшей интеграции баз данных. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает zakon.kz.

У нас до сих пор не изжита практика, когда в ответ на претензии одного ведомства приходится нести справку из другого госоргана. Такие анахронизмы и должна устранять цифровизация, - сказал президент.

Интерактивная карта открытых бюджетов обеспечила общедоступность информации о расходовании более 7 триллионов тенге бюджетных денег (за 2019 – 2020 годы).

"Сергек" показал, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений. Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских. Всем государственным органам, в первую очередь акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение, - сказал он.

По словам президента, подобные цифровые решения исключают человеческий фактор и устраняют условия, способствующие коррупции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!