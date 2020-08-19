Президент поручил Генпрокуратуре активнее защищать бизнесменов

И напомнил, что в своем Послании в прошлом году он назвал воспрепятствование законному бизнесу тягчайшим государственным преступлением.

Фото : Берик Уали

На совещании про противодействию коррупции Касым-Жомарт Токаев высказался о защита бизнеса, передает zakon.kz. На фоне экономических проблем поддержка предпринимательства приобретает особую актуальность. За пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц, по делам о рейдерстве – 7. Из этих цифр видно, что правоохранительные механизмы защиты бизнеса пробуксовывают, - сказал Президент. И напомнил, что в своем Послании в прошлом году он назвал воспрепятствование законному бизнесу тягчайшим государственным преступлением. Вот об этом должны помнить все правоохранительные органы, в том числе Генеральная прокуратура. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой в месячный срок поручается внести на утверждение конкретные предложения по всем затронутым вопросам, - высказался глава государства. Он отметил и позитивные тенденции. Введенный нами институт антикоррупционного сопровождения приносит первые плоды. По 510 бизнес-проектам только за первую половину текущего года выявлено 114 фактов незаконного вмешательства. Эту работу нужно продолжать. Генеральная прокуратура должна незамедлительно пресекать факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования. Предприниматели, инвесторы должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления, - резюмировал Токаев.

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