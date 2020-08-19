Токаев высказался о взятках на блокпостах

Президент сказал, что люди, которые в повседневной жизни сталкиваются с коррупцией, беспомощны и не верят в справедливость.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что казахстанцы во время ЧП давали взятку, чтобы пройти через блокпосты. Он поручил Антикоррупционной службе совместно с правительством разработать дорожную карту по борьбе с бытовой коррупцией, передает zakon.kz.

Президент сказал, что люди, которые в повседневной жизни сталкиваются с коррупцией, беспомощны и не верят в справедливость. Он привел в пример сотрудников акимата Жетысуйского района Алматы, которые брали взятки с людей, чтобы пропустить их через блокпосты. Такие случаи происходили по всей стране, считает Токаев.

Пока граждане будут сталкиваться с коррупцией, вся работа, которую проводят власти, будет неэффективной.

Дарить подарки, требовать подарки, покупать диплом - все это должно исчезнуть. Для этого нужно добиться массового отвращения к коррупции. Антикоррупционной службе совместно с правительством нужно подготовить дорожную карту по борьбе с бытовой коррупцией, - сказал Президент.

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