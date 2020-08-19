Программу развития фармацевтической промышленности примут в Казахстане

Фарминдустрия Казахстана обладает большим потенциалом развития.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область провел совещание по вопросам развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан, передает zakon.kz.

О ситуации и перспективах развития фармацевтической отрасли РК доложили министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, вице-министр здравоохранения Л. Бюрабекова, председатель правления "СК-Фармация" Е. Искалиев, директор АО "Химфарм" А. Исенова, руководитель ТОО "Super-pharm" К. Каймолдаев, председатель Ассоциации производителей медицинских изделий Г. Мухамеджанова, сообщает primeminister.kz.

Как отмечалось на совещании, в условиях пандемии по итогам 7 месяцев объемы производства фармпредприятий увеличились на 23,2% до 70,2 млрд тг. В отрасли действуют 96 предприятий, из них 33 – по лекарствам, 41 – по медицинским изделиям, 22 – по медицинской технике.

В рамках Карты индустриализации введен в эксплуатацию 41 проект с суммой инвестиций 62,9 млрд тенге и созданием 5 тыс. новых рабочих мест. "Точки роста" казахстанской фарминдустрии находятся в городах Алматы, Шымкент, Алматинской и Карагандинской областях.

Фарминдустрия Казахстана обладает большим потенциалом развития. Главная задача – совершить прорыв в отечественном производстве лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечив их достаточные запасы и расширив номенклатуру. Население страны должно иметь свободный доступ к качественной медицинской продукции, — сказал А. Мамин.

В целях дальнейшего развития отечественного фармпроизводства глава правительства дал поручение Министерству индустрии с учетом мнения бизнес-сообщества разработать и в сентябре т.г. представить проект Программы развития фармацевтической отрасли.

Премьер-министр подчеркнул, что на отечественном рынке лекарств должны быть установлены оптимальные цены, обеспечивающие для населения доступность и качество, а для бизнеса – разумную рентабельность.

При этом поручил утвердить стандарты производства медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Министерству здравоохранения совместно с "СК-Фармация" поручено пересмотреть механизмы планирования наличия лекарственных средств в медицинских организациях, оптимизировать требования по регистрации лекарств, внедрить систему прогнозирования объема закупок для отечественных производителей.

Глава правительства также подчеркнул необходимость обеспечения ускоренного выхода отечественных лекарств на внешние рынки, минимизации барьеров при регистрации новых лекарственных средств.

В рамках рабочей поездки А. Мамин посетил АО "АрселорМиттал Темиртау", осмотрел транспортную развязку автомобильной дороги "Караганда-Темиртау", а также ознакомился с работой объектов здравоохранения, предприятия по производству иммунобиологических и биофармацевтических препаратов "Карагандинский фармацевтический комплекс", завода по производству технических и медицинских газов "Линде Газ Казахстан", логистического комплекса по обслуживанию и хранению лекарственных средств и медицинских изделий "Аманат".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!