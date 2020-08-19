138 млн тенге запросят из бюджета РК на создание Агентства KazAID

Новое агентство должно начать работу уже с середины сентября 2020 года. Задача организации - оказывать помощь развивающимся странам.

138 млн тенге запросят из бюджета Казахстана на создание Агентства в сфере официальной помощи развитию KazAID, передает корреспондент zakon.kz.

По уставному капиталу 100 млн тенге мы запрашиваем. Это будет стартовый капитал работы агентства (KAzAID). Затем будем брать комиссионные с первоначальных проектов в размере 7%. Несколько потенциальных партнеров готовы вложить ресурсы в становление казахстанского агентства. Но мы не будем конечными бенефициарами. Конечный бенефициар - это одна из стран Центральной Азии, условно. Мы за свои сервисные услуги выставляем цены - это 7% от стоимости проекта. На эти проценты и будет фактически жить и развиваться KazAID, - сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев на встрече с журналистами.

Но затем его коллега - посол по особым поручениям МИД РК Рапиль Жошыбаев уточнил, что точная сумма уставного капитала составляет 138 млн тенге.

Мы будем работать с международными организациями и над другими проектами. Сейчас на старте несколько проектов социального характера, в основном это работа в Центральноазиатском регионе с партнерами и странами, где есть наша диаспора и распространен наш язык. Подготовка студентов, образование, в том числе и медицинское, - подчеркнул Жошыбаев.

Агентство начнет работу с трехсторонних проектов, где казахстанская сторона будет выступать лишь исполнителем.

"Какие страны первыми получат помощь, будет зависеть от того, какой проект будет выбран. Мы начинаем работу с трехсторонних соглашений, в которых казахстанская сторона выступает исполнителем, а финансирование идет от третьей стороны. (…) У нас собственных, чистых казахстанских проектов нет. Пока мы не отработаем все аспекты взаимодействия, свои проекты не планируем запускать. Речь о проектах других государств. Там сумма будет на усмотрение донора", - добавил заместитель министра иностранных дел РК.

Отметим, штатная численность агентства на первоначальном этапе составит 15 человек. Это будут специалисты, работающие в Министерстве национальной экономики, имеющие языковую подготовку и разбирающиеся в сфере международного бизнеса. Со временем штат планируют увеличить до 25 человек, что в рамках уставного капитала.

Новое агентство должно начать работу уже с середины сентября 2020 года. Задача организации - оказывать помощь другим странам.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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