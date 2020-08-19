Яндекс Go - так теперь называется Яндекс.Такси

Яндекс Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок.

Яндекс запускает приложение, которое объединяет в одном месте сервисы для решения ежедневных задач — Go. В разных городах Казахстана в обновленном приложении сейчас собраны быстрое передвижение по городу на такси, моментальная отправка посылок, экспресс-доставка блюд из ресторанов, "живое" расписание общественного транспорта; в других странах к ним могут добавиться каршеринг и поездки с персональным водителем, доставка продуктов из магазинов, грузоперевозки.

Go появится на месте приложения Яндекс.Такси. Первые шаги к новому супераппу были сделаны еще в прошлом году, когда в Казахстане в Яндекс.Такси была добавлена Еда.

Яндекс Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка вещей или документов в среднем занимает 20 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут. Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы Яндекса мы делаем повседневные дела настолько лёгкими, что люди могут ими заниматься на бегу и параллельно с другими делами, — рассказывает Даниил Шулейко, генеральный директор группы компаний "Яндекс.Такси".

Пользователям приложения Яндекс.Такси нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на Яндекс Go. Для новых пользователей сервис Яндекс Go уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

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