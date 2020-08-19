Токаев рассказал, на что жалуются казахстанцы

Предприниматели считают, что земельный комитет, пожарная служба, налоговые и таможенные органы коррумпированы, сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев на совещании по борьбе с коррупцией рассказал, на что чаще всего жалуются казахстанцы. По его словам, людей не устраивает коррупция в системе образования, состояние дорог, проблемы в водном секторе и многое другое, передает zakon.kz.

Люди до сих пор жалуются на коррупцию в университетах, колледжах и даже школах. (...) Предприниматели считают, что земельный комитет, пожарная служба, налоговые и таможенные органы коррумпированы. Также общественность обеспокоена качеством дороги. Комиссия по борьбе с коррупцией также проинформировала меня, что в водном секторе существуют серьезные проблемы. Вот где должен работать механизм общественного контроля над этими вопросами. Неправительственные организации должны быть вовлечены в это мероприятие. Они должны участвовать в изучении правил, - сказал Президент.

Он поручил правительству без бумажной волокиты и бюрократии в течение месяца отработать рекомендации Антикоррупционного агентства. В результате должен быть принят комплекс мер, основная цель которой - искоренить коррупцию.

Токаев отметил, что Администрации Президента должна контролировать все принимаемые меры и информировать его о результатах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!