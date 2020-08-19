В Алматы скончался директор реабилитационного центра фтизиопульмонологии Олег Алишев

Ему было 45 лет.

В Алматы на 46-м году жизни скончался директор КГП на ПХВ "Реабилитационный центр фтизиопульмонологии "Каменское плато", реаниматолог, анестезиолог Олег Алишев, передает zakon.kz.

Он был бесконечно предан выбранному делу и служению людям. Тяжело и горько осознавать потерю человека, который по призванию лечит больных людей. Олег Кажмуханович был талантливым врачом и профессионалом своего дела. Для медицинского сообщества это невосполнимая утрата, - говорится в сообщении Управления общественного здоровья города Алматы.

Олег Алишев окончил Казахский государственный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова. Неоднократно проходил повышение квалификации в Казахстане и за рубежом.

С мая 2012 года возглавлял противотуберкулезный санаторий "Каменское плато”. С 2016 по 2017 года был главным врачом службы скорой медицинской помощи города Алматы.

Работал в медицинских организациях города Алматы, управлении здравоохранения города Алматы, являлся главным экспертом департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Олега Кажмухановича, светлая память ему. Скорбим вместе с родными, - говорится в сообщении.

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