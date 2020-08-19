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Менее чем за минуту научились выявлять коронавирус в Израиле

Новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье.

Фото : gazeta.ru19 августа 2020, 15:47

В Израиле ученые создали новый тест на коронавирус, точность которого составляет более 96 %, что выше классического ПЦР-исследования, передает zakon.kz.

Стоимость теста составляет не более одного шекеля (123 тенге), пишет РИА Новости.

Для исследования берется образец слюны человека после полоскания рта соляным раствором. Слюну анализируют в пробирке с помощью прибора, излучающего свет, который выявит, заражен ли человек COVID-19. Прибор способен определять и другие вирусы.

Также израильская медицина презентовала технологию выявления коронавируса менее чем за минуту. И приложение, позволяющее получить ответ в течение 20 минут дома, не имея рядом специального оборудования.

Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — И это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье.


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