В акимате обратились к дольщикам, которые приобретают жилье в столице
Опубликован список застройщиков, у которых нет документов на привлечение средств дольщиков.
Составлен список строительных организаций и строящихся объектов, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата..
Также специалисты сообщили, что ТОО "Строительная фирма Astana Buildind и Группы строительных компаний "Лея" без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков осуществляют рекламирование по реализации недвижимости, что является нарушением статьи 23 действующего закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".
Для сохранности ваших средств акимат города Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов.
Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве". При этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, – говорится в распространенном сообщении.
Застройщики без права на привлечение денег дольщиков
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