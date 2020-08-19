33,5 млн тенге просто так отдали жителям Туркестана

В отношении должностных лиц акимата Туркестана ведется досудебное расследование.

33,5 млн тенге бюджетных средств незаконно присвоили в Туркестане, передает zakon.kz.

Прокуратура Туркестана выявила факт хищения бюджетных средств в размере 33,5 млн тенге, выделенных на изъятие земельных участков для государственных нужд в рамках развития города, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Эту сумму акимат города в 2019 году выплатил физлицам в качестве возмещения за отчуждение для госнужд 6 земельных участков.

Но прокуроры выяснили, что на часть этих земель не было зарегистрированно право собственности, другая часть была оформлена на основании подложных документов.

Таким образом, должностные лица местного исполнительного органа в нарушение Земельного кодекса и Закона "О государственном имуществе", не проверяя правоустанавливающие документы на имущество (недвижимого имущества, подлежащего изъятию) включали их в перечень, что и привело к незаконной выплате компенсаций физическим лицам 33,5 млн тенге, - пояснили в прокуратуре.

По внесенному акту прокурорского реагирования за нарушения на ответственного - заместителя акима города Мусаева наложено дисциплинарное взыскание в виде "Предупреждение о неполном служебном соответствии".

Сейчас принимают меры по отмене незаконных правоустанавливающих документов и возмещению ущерба.

Также по материалам прокуратуры Антикоррупционной службой в отношении должностных лиц акимата Туркестана ведется досудебное расследование по ст.361 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями).

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