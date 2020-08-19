Ефремова и других эвакуировали из суда из-за сообщения о взрывном устройстве

Судя по тому, что через некоторое время все стали возвращаться внутрь, взрывного устройства не обнаружили.

Работников и посетителей Пресненского суда эвакуировали из-за сообщения о бомбе в здании во время процесса по делу Михаила Ефремова, передает zakon.kz.

В Москве продолжаются слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Российские СМИ сообщали, что на процессе выступил коллега подсудимого Никита Высоцкий. Он очень положительно отзывался о Ефремове.

За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - цитирует РИА Новости Высоцкого.

Высоцкий приезжал на место ДТП, чтобы помочь. В суде он рассказал, что там увидел.

Когда приехал на ДТП, я видел, что Миша меня не узнал. Я видел, что он неадекватен, что он не отвечает и меня не узнал. У нас в быту это называется шоковым состоянием. Первое, что я сказал: "Его кто-то осмотрел? Ему кто-то помог? Насколько я знаю, ему никто не помог…" - процитировал его телеграм-канал LIFE SHOT.

Также в суде выступила ресторатор Татьяна Беркович. Ее подозревают в том, что это она передавала Ефремову наркотики.

Спустя несколько часов после начала заседания всех эвакуировали из здания из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, озвученного по внутренней связи. Актера и всех остальных эвакуировали. Воспользовавшись перерывом, участники уехали на обед.

Судя по тому, что через некоторое время все стали возвращаться внутрь, взрывного устройства не обнаружили.

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