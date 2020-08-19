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Алматинские кафе не могут пересаживать людей с летников внутрь при плохой погоде

Запрет остается.

Фото : Zakon.kz19 августа 2020, 17:42

Почему многим местам общественного питания не разрешили открываться в крытых помещениях, рассказал в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Иксан Кобеев, сообщает zakon.kz.

В закрытых помещениях не разрешается открывать кафе и рестораны. Всем хорошо известно, что в закрытых помещениях вопрос воздухообмена весьма проблематичен. В подобных помещениях необходимо обеспечивать проветривание. В связи с чем открыты лишь летники с учетом ограниченного количества посетителей. Данная мера введена для предотвращения заболеваемости коронавирусной инфекцией, она также приносит результаты, - сказал он.

Предприниматели не имеют права запускать посетителей на территорию закрытых помещений в случае ухудшения погодных условий.

Запрет остается. Если пошел дождь, это не говорит о том, что все эти мероприятия должны продолжаться внутри здания общепита, - подытожил он.


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