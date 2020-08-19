В Алматы загорелся сухостой возле БАКа
Огонь был потушен сотрудниками ДЧС.
Фото : Кадр из видео19 августа 2020, 18:22
В Алматы в Алатауском районе загорелся сухостой вблизи БАКа по улице Ак-Кайнар, передает zakon.kz.
Согласно сообщению ДЧС, пожарные расчеты выехали на сообщения очевидцев в 16:22.
Обнаружено два очага возгорания, при этом угроза распространения на жилой сектор отсутствовала. Принятыми мерами возгорания локализованы за 24 минуты, ликвидированы полностью в 17:15 путем подачи пожарных стволов от автоцистерн, пожарных хлопушек, а также переносных ранцевых огнетушителей "Ермак" на общ.площади 2000 кв.м, - значится в информации ведомства.
Жертв и пострадавших нет.
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