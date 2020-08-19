Раскрыт механизм заражения коронавирусом

Ученые выяснили, что знаменитые "шипы", из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые.

Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, передает zakon.kz.

В ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые "шипы", из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые, сообщил журнал Science.

Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или белка-"шипа", в которой содержится рецептор-связующую область и механизмы, необходимой для слияние с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных "сустава": "бедро", "колено" и голеностоп.

Подобная гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой, утверждают ученые.

Как воздушный шар на веревке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой, — пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Количество зараженных в мире приближается к 22 миллионам, жертвами вируса стали 775 тысяч человек.

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