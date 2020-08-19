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Трамп заявил о намерении баллотироваться на третий срок

Третий президентский срок запрещен Конституцией США. Трамп хочет "обнулить" свой первый срок - говорит, "они вмешивались в мою кампанию".

Фото : zimbio.com19 августа 2020, 18:33

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении идти на третий срок. Об этом он сказал на выступлении перед избирателями в городе Ошкош, штат Висконсин, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить эти четыре года, - заявил Трамп.

При этом баллотироваться на третий срок в США на прямую запрещено в Конституции США, но если Трамп проиграет выборы в 2020 году, то теоретически может повторить попытку в 2024 году.


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