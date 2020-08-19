Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Беларуси

Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы.

Европарламент призывает руководство ЕС без промедления использовать санкции для наказания серьезных нарушений прав человека в Беларуси, говорится в речи главы ЕП Давида Сассоли, с которой он выступил в ходе экстренного саммита ЕС по ситуации в Беларуси, передает zakon.kz.

Санкции - это важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место, - говорится в его опубликованной речи.

Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы, добавил он, пишут РИА "Новости".

Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения (сложившейся ситуации - ред.), - сказал Сассоли.

Он отметил, что будущее Беларуси могут определять только ее граждане в рамках нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы. Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, было бы недопустимо.

Сассоли считает, что есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства.

Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг - сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и обеспечить привлечение виновных к ответственности, - добавил он.

Сассоли заявил, что ЕС необходимо поддержать призывы народа Беларуси к скорейшему проведению новых президентских выборов и гарантировать расследование и наказание актов насилия.

"Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы заключенные, арестованные с 9 августа, были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию", - отметил глава Европарламента.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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