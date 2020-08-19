Браконьеры наловили 100 кг рыбы электроудочкой в Алматинской области

Размер материального ущерба нанесенного браконьерами уточняется.

В Алматинской области задержали жителей Туркестанской области, подозреваемых в браконьерстве, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, у задержанных вдоль реки Или автомобилей ВАЗ и Ford было обнаружено и изъято около 100 килограммов рыбы и запрещенных законом электрических удочек, источников питания, а также надувных лодок.

Сотрудники правоохранительных органов Панфиловского района совместно с другими природоохранными ведомствами раскрыли дело о браконьерах, совершивших нападение на природные ресурсы в ходе спецоперации, и возбудили уголовное дело по п. 3 ст. 335 УК РК.

Из машины изъято около 100 килограммов различной рыбы. При осмотре второй машины выяснилось, что браконьеры использовали электроудочки. Орудия лова у подозреваемых конфискованы, а их транспортные средства водворены на стоянку, – сказал начальник ОП Панфиловского района Руслан Керимкулов.

По данным полиции, подозреваемыми оказались жители Туркестанской области. Конфискованная рыба передается в соответствующие приемные пункты, выручка от которой идет в доход государству. Размер материального ущерба нанесенного браконьерами уточняется.

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