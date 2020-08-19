На жительниц Акмолинской области завели уголовное дело за интимные фотографии в интернете

Размещая у себя на странице видеоролики или фотографии, содержащие элементы порнографии, пользователь способствует их распространению.

Сотрудники ДП Акмолинской области в рамках ОПМ "Anti-fraud", направленного на борьбу с правонарушениями, совершенными с использованием информационных технологий пресекли факты распространения в сети Интернет фото порнографического характера, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, двое жительниц Акмолинской области 23 и 25 лет, а также 34 – летняя жительница столицы, зарегистрировались на одном из порнографических сайтов и выкладывали на свою страницу фото интимного характера.

По данному факту возбуждено стражами порядка уголовное производство по ст. 311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов", избрана мера процессуального принуждения: "Обязательство о явке".

Полицейские отмечают, что размещая у себя на странице видеоролики или фотографии, содержащие элементы порнографии, пользователь способствует их распространению, так как видео и фото находятся в свободном доступе, и их смогут увидеть все лица, посещающие данную страницу, в том числе и несовершеннолетние.

По словам оперативников "доступ к глобальной сети не ограничен определенным кругом лиц и интернет обладает уникальными характеристиками, в том числе массовостью, доступностью и открытостью информации".

Таким образом, необходимо внимательно и ответственно подходить к тому, какие материалы вы размещаете на своих страницах в социальных сетях и передаете в личных сообщениях.



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