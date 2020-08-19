В отношении нескольких вузов РК возбудили административные дела

Согласно закону "Об образовании" эти вузы в настоящее время не могут выдать дипломы выпускникам 2020 года.

Министерство образования и науки намерено принять меры в отношении ряда вузов, препятствующих проведению государственного контроля: возбуждены административные дела, материалы направлены в суд, передает zakon.kz.

Как сообщили в МОН РК, в 2019 году в Центрально-Азиатском университете и Актауском гуманитарно-техническом университете (ранее Казахстанский морской университет) были проведены проверки, по результатам которых обнаружились многочисленные нарушения норм законодательства в сфере образования.

До сегодняшнего дня указанными университетами принимаются различные меры (обжалование в судебном порядке, изменение организационно-правовой формы как субъекта малого предпринимательства, непредставление необходимых материалов и др.), препятствующие проведению следующего этапа проверки.

В отношении этих двух вузов возбуждены административные дела, материалы по которым направлены в специализированные суды. В данных вузах будут проведены проверки по мере вступления в силу решений суда, - сообщили в министерстве.

Также в Университете "Астана" плановая проверка намечалась в начале 2020 года. Но университет не представил необходимые материалы, тем самым воспрепятствовав проведению профилактического контроля. В результате судебных разбирательств вуз привлечен к административной ответственности.

При этом Актауский гуманитарно-технический университет и Университет "Астана" не имеют аккредитации в аккредитационных агентствах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов. Кроме того, рейтинг образовательных программ вузов, проводимый НПП "Атамекен" в последние два года, показывает, что эти вузы находятся, в основном, на последних позициях, - отметили в МОН.

Между тем согласно закону "Об образовании" указанные вузы в настоящее время не могут выдать дипломы выпускникам 2020 года. С учетом интересов студентов последних курсов эти вузы обязаны пройти аккредитацию, чтобы обеспечить выдачу дипломов.

Обращаем внимание абитуриентов на важность правильного и осознанного выбора вуза, поскольку с 2021 года высшие учебные заведения будут выдавать дипломы собственного образца, что скажется на последующем трудоустройстве. К слову, сейчас все выпускники получают одинаковые дипломы государственного образца, независимо от репутации вуза и его позиции на рынке образования,- отметила Гульзат Кобенова, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

По ее словам, работодатели должны знать, "кто" готовил будущего специалиста, и между вузами должна быть здоровая конкуренция.

"После внедрения системы дипломов собственного образца усилится ответственность вуза перед абитуриентами и работодателями. Чтобы стать сильным специалистом, нужно выбирать вуз, который работает на результат и является лидером на рынке в той или иной отрасли. Только так можно "вычистить" систему высшего образования от недобросовестных услугодателей", – заключила она.

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