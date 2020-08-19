Сенатор проверил строительство 67 жилых домов в селе Каратобе в ЗКО
Он также поинтересовался наличием медикаментов для борьбы с пандемией в Центральной районной больнице и местных аптеках.
Фото : пресс-служба19 августа 2020, 19:20
Депутат Сената Нариман Турегалиев в рамках поездки в регионы посетил Каратобинский район Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.
По информации пресс-службу Сената, он поинтересовался наличием медикаментов для борьбы с пандемией в Центральной районной больнице и местных аптеках. Кстати, здесь не осталось пациентов с Covid-19.
Сенатор также проверил строительство 67 жилых домов в селе Каратобе. Доступное жилье возводится по государственной программе и это не един-ственный проект. Акимат одобрил строительство ещё одного жилого массива из 83 частных домов. Сейчас рабочие прокладывают здесь инженерные сети.
Сенатор отметил важность общественного контроля за реализацией госпро-грамм и необходимость оперативного решения актуальных социальных проблем граждан в период пандемии.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036662-3a838cf5168571c3bc3105dca11edaa8
Сейчас читают