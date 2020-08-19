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Сенатор проверил строительство 67 жилых домов в селе Каратобе в ЗКО

Он также поинтересовался наличием медикаментов для борьбы с пандемией в Центральной районной больнице и местных аптеках.

Фото : пресс-служба19 августа 2020, 19:20

Депутат Сената Нариман Турегалиев в рамках поездки в регионы посетил Каратобинский район Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

По информации пресс-службу Сената, он поинтересовался наличием медикаментов для борьбы с пандемией в Центральной районной больнице и местных аптеках. Кстати, здесь не осталось пациентов с Covid-19.

Сенатор также проверил строительство 67 жилых домов в селе Каратобе. Доступное жилье возводится по государственной программе и это не един-ственный проект. Акимат одобрил строительство ещё одного жилого массива из 83 частных домов. Сейчас рабочие прокладывают здесь инженерные сети.

Сенатор отметил важность общественного контроля за реализацией госпро-грамм и необходимость оперативного решения актуальных социальных проблем граждан в период пандемии.


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