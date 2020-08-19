Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области
В Атырау днем 20 августа ожидается гроза.
Фото : 24.kz19 августа 2020, 19:26
Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области 20 августа, сообщает zakon.kz.
Днем 20 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность, - сообщает РГП "Казгидромет".
В Атырау днем 20 августа ожидается гроза.
Вероятность шторма 80-85%.
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