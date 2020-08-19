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Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области

В Атырау днем 20 августа ожидается гроза.

Фото : 24.kz19 августа 2020, 19:26

Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области 20 августа, сообщает zakon.kz.

Днем 20 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность, - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырау днем 20 августа ожидается гроза.

Вероятность шторма 80-85%.


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