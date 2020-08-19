В Акмолинской области 53 водителям пожизненно запретили садиться за руль
С января было ужесточено наказание за вождение в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления.
Фото : polisia.kz19 августа 2020, 19:26
В Акмолинской области 53 водителям навсегда запрещено управлять авто, передает zakon.kz.
С целью выявления фактов грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявлению лиц, лишенных водительских прав, но продолжающих управлять ТС, сотрудниками полиции Акмолинской области рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе, - говорится в сообщении МВД РК.
С января было ужесточено наказание за вождение в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления.
Лишение специального права применяется за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом.
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