В Акмолинской области 53 водителям пожизненно запретили садиться за руль

С января было ужесточено наказание за вождение в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления.

Фото : polisia.kz

В Акмолинской области 53 водителям навсегда запрещено управлять авто, передает zakon.kz. С целью выявления фактов грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявлению лиц, лишенных водительских прав, но продолжающих управлять ТС, сотрудниками полиции Акмолинской области рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе, - говорится в сообщении МВД РК. С января было ужесточено наказание за вождение в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления. Лишение специального права применяется за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом.

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