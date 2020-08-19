Рухнет ли доллар?

Почему доллар будет стабильным несмотря на кризис.

Жамалов Аманжан Макаримович, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Фракции партии "Nur Otan", доктор экономических наук, делится размышлениями на тему, почему эмиссия триллионов долларов в США не приводит к резкому росту инфляции, а также рассказывает про торговую войну и ее последствия, передает zakon.kz.

В последнее время многие скептики высказывают мнение о скором крахе доллара. Логика простая: Федеральная резервная система печатает триллионы доллары, это приведет к инфляции и девальвации доллара. Соответственно, на смену доллару придет китайский юань.

Но не все так просто.

Из-за пандемии коронавируса власти США приняли пакет стимулирующих мер на 2 трлн. долларов. Сейчас обсуждается выделения дополнительного 1 трлн. долларов.

За март-июль 2020 года денежная масса М2 в США выросла на 2,8 трлн. долларов, или 18%.

Даже после таких вливаний инфляция в годовом выражении остается на уровне ниже 1%. Базовая ставка остается на уровне в 0-0,25% годовых.

Это значит, что выделенные деньги помогают производству, работают на экономику и рост, а не разгоняют инфляцию. Это не проблема, а преимущество.

Политика США не уникальна, многие страны также увеличивают предложения денег. Европейский центральный банк уже напечатал 750 млрд евро и не думает останавливаться. Япония реализует пакет стимулов почти на 1 трлн.долларов. В Казахстане с начала марта 2020 года денежная масса выросла на 1,7 трлн. тенге, или 11%.

Рост денежной массы, инфляция и девальвация происходит во всех странах. И в большинстве эти темпы выше, чем в США. И понятно что в этих странах говорить о девальвации доллара неуместно. И таких стран стран в мире большинство и Казахстан также относится к ним.

Что касается Китая, то коронавирус и торговая война с США оказывает негативное влияние на ее экономику. Прогнозируется, что в этом году экономика Китая вырастет лишь на 2,3%, что станет наименьшим ростом ВВП за год с 1976 года.

Нельзя забывать, что в последние годы Китай поддерживал свой экспорт за счет "слабого" юаня. Вероятно, в будущем колебания курса юаня будут нормой.

Поэтому доллар еще долгое время будет оставаться резервной валютой и защитным активом.

Думаю, что нашим экспертам больше стоит переживать за казахстанский тенге нежели доллар. Пока явных предпосылок для укрепления или хотя бы стабилизации обменного курса тенге не наблюдается. Вся курсовая политика сводится к наблюдению за нефтяными котировками и размещению пресс-релизов о режиме плавающего курса и влиянии внешних факторов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!