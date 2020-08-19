В Швейцарии резко выросло число заразившихся коронавирусом

Оно увеличилось за сутки на 310 случаев - это самый большой прирост количества инфицированных за последние четыре месяца.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии увеличилось за сутки на 310, составив 38 662. Это самый большой прирост количества инфицированных за последние четыре месяца, согласно опубликованным в среду данным федерального управления здравоохранения страны, передает zakon.kz.

По информации ведомства, за последние семь дней зарегистрировано 1 450 случаев заражения. С начала пандемии в Швейцарии умерли 1 718 человек. За последние сутки зафиксировано два летальный исхода. За все время пандемии были госпитализированы 4 460 человек, в том числе 19 за последние сутки. Уровень заболеваемости в стране составляет 452,5 на 100 тыс. жителей, а смертности - 20,1 на 100 тыс., сообщает ТАСС.

В марте и начале апреля медики ежедневно выявляли в Швейцарии более тысячи заразившихся. Затем наступил спад заболеваемости (регистрировалось порядка 20 случаев заражения в день), но с конца июня темпы распространения инфекции вновь увеличились. За минувшие сутки число заболевших впервые с 19 апреля превысило 300 человек. В качестве причины роста заболеваемости эксперты называют смягчение мер самоизоляции.

Из-за ухудшения ситуации правительство Швейцарии с 6 июля ввело обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. Кроме того, было решено помещать на десятидневный карантин всех прибывающих из стран и регионов с высоким уровнем распространения инфекции. Сейчас в списке значатся более 40 стран и территорий, в том числе США, Бразилия, Индия и Испания. Россия первоначально входила в этот перечень, но была исключена из него 8 августа.

Карантинные меры в связи с коронавирусом были введены в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти стали поэтапно отменять ограничения. Однако сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Предъявляются повышенные санитарные требования в местах большого скопления людей.

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