Сагинтаев рассказал, почему запрещено гулять в горах в выходные дни

Он отметил, что в выходные дни прежние запреты будут действовать также.

Фото : Pixabay

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о запрете посещать горы и национальные парки в выходные дни, передает zakon.kz. Есть различия - те кто любит горы, а есть маршруты тропы. Есть любители по горам кто ходит, а есть те, кто любит выходить на пикник. И вот, как только мы смотрим на тех, кто на пикники, появляется другая картина, Наша задача, чтобы не было скоплений. Когда тысячами выезжают в горы свободного клочка не найти. Если просто гуляли бы, но мы привыкли же, что с компанией друзей, семьей, шашлыки жжем. Чтобы цепочку постоянно прервать мы сохранили запрет. Горы только в будни дни пешком или с велосипедом, - сказал Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV. Также он отметил, что в выходные дни прежние запреты будут действовать. В выходные точно также, как торговые дома, базары будут закрыты, также автобусы не будут работать, - добавил аким.

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