Сколько предприятий возобновило работу в Алматы

Мониторинговая группа может посетить предприятие в любое время.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, сколько предприятий возобновили деятельность, передает zakon.kz.

15 августа вышло постановление главного го санврача о послаблений. Остаются ограничения на проведение массовых мероприятий.

Мы еще в период ЧП запустили портал InfoAlmaty, где все наши предприятия регистрировались и "забивали" сотрудников в базу. Процесс расширили, в целом правительство поддержало и распространило на всю страну портал INFOKazakhstan. В рамках портала сегодня идет активный процесс, - сказал он.

По его словам, предприятия разделили на две катергории. Первая категория - крупные торговые дома, базары, которые обязаны пройти аудит.

133 у нас таких, из них 125 уже обратились. По семи отказ дали, видим что нет готовности. Еще восемь предприятий не обратились, мы ожидаем. По остальным субъектам МСБ процесс проходит через INFOKazakhstan в уведомительном характере, - отметил он.

В свою очередь, мониторинговая группа может прийти в любое время.

Если на МСБ будут обнаружены нарушения, безусловно предприятия будут закрыты. На сегодня почти 16 тысяч зарегистрировались. Запускаться начинается около 14 тысяч компаний, - заключил аким города.

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