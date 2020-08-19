Аким Алматы рассказал про перепрофилирование гостиниц под ковидные госпитали

Мы начали работу по обеззараживанию - Сагинтаев.

Фото : Кадр из видео

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал про перепрофилирование гостиниц турецкой компании RAMS в ковидные госпитали, обеззараживание сточных вод и утилизацию медотходов, передает zakon.kz.

Если посмотреть, где расположена гостиница, - на береку Есентай. Там через дорогу, через забор, находится ЖК. Я полагаю, что жители ЖК беспокоятся. Поэтому мы и выставили требования для своих клинических стационаров. Мы начали работу по обеззараживанию. Эти же требования будут как раз-таки ключевыми для новой частный клиники. Прежде чем они начнут работу, они должны соответствовать требованиям. И должны получить согласие городского СЭС. Внутри идет переделка от гостиницы под клинику. Все требования от СЭС взяли в работу. Без завершения всех мероприятий клиника не сможет работать. Жителям можно не беспокоиться, этот вопрос на контроле, - заявил градоначальник в эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV.

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