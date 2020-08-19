Аким Алматы рассказал о работе общественного транспорта

Для того чтобы закрыть потребность города, необходимо закупить 1000 автобусов.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе общественного транспорта в городе, передает zakon.kz.

Для того чтобы закрыть потребность города, необходимо закупить 1000 автобусов.

Сегодня имеем 2100 автобусов. Есть те, которые изношены, есть так называемый резерв 10-15%. Поэтому у нас ежедневный выход 95%. Это где-то 1790-1795 автобусов в день. Исходя их этого, часы пик по некоторым маршрутам у нас перегруженность образовывается. Поэтому мы в этом году дополнительно закупаем еще 150 автобусов. Частные перевозчики купили 49. Итого около 200 автобусов на этот год, - сказал он.

Также он пояснил, как перебрасываются маршруты.

В рамках Цифрового Казахстана и Smart Almaty запустили тепловые замеры. Через скопления людей, через сотовые телефоны. Карта показывает, где скопление. Нам подсказывают, где нужно разгрузить и куда направить, на более перегруженные маршруты, - пояснил он.

Также он высказался о мониторинговых группах, которые следят за ношением масок у пассажиров. Пассажиров без масок просят покинуть салон.

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