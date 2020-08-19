У нас есть, куда выйти на работу - Сагинтаев о помощи государства

Также он рассказал, как получить 21 250 тенге.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, как получить соцпомощь 21 250 тенге, передает zakon.kz.

У градоначальника поинтересовались, как можно получить соцпомощь 21250 тенге, и какую помощь сейчас оказывает город тем, кто остался без работы.

Решением Президента правительству было поручено продолжить во время ограничительных мер выплату поддержки населения. На сегодня получили 228 тысяч, те которые на следующие дополнительные две недели, было принято решение, что 50% от 42 500. На сегодня те люди, которые получали, они автоматом получат 21 250. До конца месяца мы обработаем, все кто должен получить, обязательно получат поддержку, - заявил Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV.

Относительно тех, кто остался без работы, мы говорили подробно в прошлый раз. Сейчас мы предлагаем различные формы выхода на работу. В рамках дорожной карты занятости, только там мы должны принять на работу 26 тысяч людей. На сегодня уже работает 15 тысяч человек. Поэтому есть у нас есть, куда выйти на работу, вы можете обратиться в акиматы районные или управление социального благосостояния, вам подскажут. Если у вас предприятие временно приостановили и вы вышли на отпуск без содержания, вы можете в рамках программы выйти на работу и получить соответствующую заработную плату, - добавил аким.

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